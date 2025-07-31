Kırıklı Köyü'ndeki Kömür Madeni İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırıklı Köyü'ndeki Kömür Madeni İptal

31.07.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı'nda açılacak kömür madeni için 'ÇED gerekli değildir' kararı mahkemece iptal edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Kırıklı köyünde açılması planlanan ikinci kömür madeni projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı, projenin bölgede ikamet edenler açısından telafisi güç zararlara neden olabileceği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.

Gölbaşı'nda Kırıklı Köyü mevkinde özel bir şirket tarafından açılması planlanan ikinci kömür madeni projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Köylüler, kararın iptali için Ankara 25'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı idare, projeye ilişkin ÇED raporunda faaliyetin bütün safhaları dahil olmak üzere her türlü çevre etkileri ve sosyal etkiler değerlendirildiği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiğini belirtti. Mahkeme, projenin gerek biyoçeşitlilik, gerekse ekolojik anlamda sürdürülebilir olmadığı, tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve insan sağlığına kadar uzanan bir dizi olumsuz etkileşim söz konusu olabileceği, ayrıca proje sahasının bitişiğinde başka bir maden ocağı bulunduğu, bu durumun ayrıca kümülatif etki doğuracağından detaylı bir ÇED raporunun hazırlanması gerektiği belirtildi. Projenin bölgede ikamet edenler açısından telafisi güç zararlara neden olabileceği belirtilerek söz konusu kararın yürütmesinin itiraz yolu kapalı olarak durdurulması ve iptaline karar verildi.

'KÖYÜ TERK ETMEK ZORUNDA KALIRIZ'

Davacılardan Kırıklı Köyü Muhtarı Ali Rıza Özdemir, bölgede zaten 40 yıldır faaliyette olan bir kömür ocağı olduğunu söyleyerek, "Bunun dumanı, isi, pisi, her şeyi burada. Şu anda bunların çalışması bizim tarlalarımızı felaket etkiliyor. Ekili arazilerimiz bile etkileniyor. Hayvancılık derseniz aynı. Çoğu insan burada hayvancılık yapıyor. Burada yeni bir kömür ocağı açılmak isteniyor. Bu gerçekleşirse bizim burada çiftçiliğimiz biter. İnsanlar burada hayvancılıkla geçiniyor. Yer altı sularımız kurudu. Şu anda çalışmakta olan kömür ocağı kuruttu. Başka bir kömür ocağı da açılırsa biz burada tamamen biteriz. Ekili arazilerimiz var. İnsanlar burada arpa, buğday, bunları ekerek hayatlarını sürdürüyorlar. Eğer bunlar elimizden giderse bizim burada yaşam biter. Köyü terk etmek zorunda kalırız. Burada günlük 15 tane TIR çalışıyor şu anda. Eğer diğer kömür ocağı açılırsa, faaliyete geçerse ortalama 70-80 TIR'ı geçer" dedi.

Muhtar Özdemir, mahkemenin kararının olumlu olduğunu da söyledi.

Davacılardan köy sakini Hüseyin Ertürk ise maden ocağının yerleşim yerine mesafesinin 1 kilometreyi bulmadığını söyleyerek, "Tüm tarım ürünlerimizde tozdan dolayı verim düşüklüğü oluyor. Bu toz, çiçeklenme zamanı çiçekleri kapattığı için verim alamıyoruz. Su kaynaklarımız kurudu. Buradan çıkan suyumuz Gölbaşı'nı besliyordu, şimdi hiç yok o su. Tüm uçan kuşlar, hayvanlar susuz kaldı. Doğanın bozulmamasını istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Mahkeme, Gölbaşı, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıklı Köyü'ndeki Kömür Madeni İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul’da Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
Bursa’da yangın kabusu geri döndü Alevler yeniden yükseldi Bursa'da yangın kabusu geri döndü! Alevler yeniden yükseldi
Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
17:49
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
17:34
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
17:28
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
17:19
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
17:07
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
16:54
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL’sini çaldı
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı
16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
16:22
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 13:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıklı Köyü'ndeki Kömür Madeni İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.