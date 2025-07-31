Kırıklı Köyü'ndeki Kömür Madeni İptal

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Kırıklı köyünde açılması planlanan ikinci kömür madeni projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı, projenin bölgede ikamet edenler açısından telafisi güç zararlara neden olabileceği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.

Gölbaşı'nda Kırıklı Köyü mevkinde özel bir şirket tarafından açılması planlanan ikinci kömür madeni projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Köylüler, kararın iptali için Ankara 25'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı idare, projeye ilişkin ÇED raporunda faaliyetin bütün safhaları dahil olmak üzere her türlü çevre etkileri ve sosyal etkiler değerlendirildiği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiğini belirtti. Mahkeme, projenin gerek biyoçeşitlilik, gerekse ekolojik anlamda sürdürülebilir olmadığı, tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve insan sağlığına kadar uzanan bir dizi olumsuz etkileşim söz konusu olabileceği, ayrıca proje sahasının bitişiğinde başka bir maden ocağı bulunduğu, bu durumun ayrıca kümülatif etki doğuracağından detaylı bir ÇED raporunun hazırlanması gerektiği belirtildi. Projenin bölgede ikamet edenler açısından telafisi güç zararlara neden olabileceği belirtilerek söz konusu kararın yürütmesinin itiraz yolu kapalı olarak durdurulması ve iptaline karar verildi.

'KÖYÜ TERK ETMEK ZORUNDA KALIRIZ'

Davacılardan Kırıklı Köyü Muhtarı Ali Rıza Özdemir, bölgede zaten 40 yıldır faaliyette olan bir kömür ocağı olduğunu söyleyerek, "Bunun dumanı, isi, pisi, her şeyi burada. Şu anda bunların çalışması bizim tarlalarımızı felaket etkiliyor. Ekili arazilerimiz bile etkileniyor. Hayvancılık derseniz aynı. Çoğu insan burada hayvancılık yapıyor. Burada yeni bir kömür ocağı açılmak isteniyor. Bu gerçekleşirse bizim burada çiftçiliğimiz biter. İnsanlar burada hayvancılıkla geçiniyor. Yer altı sularımız kurudu. Şu anda çalışmakta olan kömür ocağı kuruttu. Başka bir kömür ocağı da açılırsa biz burada tamamen biteriz. Ekili arazilerimiz var. İnsanlar burada arpa, buğday, bunları ekerek hayatlarını sürdürüyorlar. Eğer bunlar elimizden giderse bizim burada yaşam biter. Köyü terk etmek zorunda kalırız. Burada günlük 15 tane TIR çalışıyor şu anda. Eğer diğer kömür ocağı açılırsa, faaliyete geçerse ortalama 70-80 TIR'ı geçer" dedi.

Muhtar Özdemir, mahkemenin kararının olumlu olduğunu da söyledi.

Davacılardan köy sakini Hüseyin Ertürk ise maden ocağının yerleşim yerine mesafesinin 1 kilometreyi bulmadığını söyleyerek, "Tüm tarım ürünlerimizde tozdan dolayı verim düşüklüğü oluyor. Bu toz, çiçeklenme zamanı çiçekleri kapattığı için verim alamıyoruz. Su kaynaklarımız kurudu. Buradan çıkan suyumuz Gölbaşı'nı besliyordu, şimdi hiç yok o su. Tüm uçan kuşlar, hayvanlar susuz kaldı. Doğanın bozulmamasını istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,