Kirillov Suikastıyla İlgili Gelişmeler

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(ANKARA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynağın, Kirillov'un suikastinin arkasında SBU'nun olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Rusya'nın ağır suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov'un elektrikli bir skuter'a gizlenmiş bombanın patlaması sonucu yardımcısıyla birlikte bir apartmanın dışında öldürüldüğünü açıkladı. Bunun üzerine Batı medyasına konuşan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bir kaynağın aktardığına göre, Kirillov'un suikastini SBU gerçekleştirdi. Kaynak, " Rusya Federasyonu'nun radyasyon ve kimyasal koruma birlikleri şefinin tasfiyesi SBU'nun işidir" dedi. Kaynak, Kiev'in Kirillov'u bir savaş suçlusu ve "kesinlikle meşru bir hedef" olarak gördüğünü belirtti.

Medvedev: "Kiev, cinayetlerin 'kaçınılmaz intikamıyla' karşı karşıya kalacak"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukrayna'nın Igor Kirillov'un öldürülmesinin "intikamını" alacağını söyledi. Vladimir Putin'in önemli müttefiklerinden Medvedev, Rus devlet haber medyasına yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin askeri-siyasi liderliği Kirillov'un öldürülmesi nedeniyle kaçınılmaz bir intikamla karşı karşıya kalacaktır. Askeri yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu anlayan rejim, barışçıl şehirlerde korkakça ve alçakça saldırılar düzenliyor" dedi.

Ukrayna, Kirillov'a karşı savaşta kimyasal silah kullanmaktan dava açmıştı

Ukrayna, Igor Kirillov'u, Ukraynalı askerlere karşı kimyasal silah kullanımından sorumlu tutmuştu. Kirillov, dün Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından "Rusya'nın ülkeyi işgali sırasında yasaklı kimyasal silahları kullanmaktan" yargılandı ve mahkum edildi. SBU, "Rusya'nın Kirillov'un emriyle 4 bin 800'den fazla kez kimyasal silah kullandığını" iddia etti.

Rusya'nın saldırılarını başlatmasından bu yana 2 binden fazla Ukraynalı askerin çeşitli derecelerde kimyasal zehirlenmeye maruz kaldığını da vurgulayan SBU, "Soruşturmaya göre, işgalciler tehlikeli kimyasalları çoğunlukla yoğun topçu ateşi altında kimyasal ajan kullanımını gizlemeye çalıştıkları en sıcak çatışma alanlarında kullanıyorlar" ifadesini kullandı.