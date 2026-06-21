Kırım'da Akaryakıt Satışı Durduruldu - Son Dakika
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Kırım'da Akaryakıt Satışı Durduruldu

21.06.2026 11:19
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Kırım'daki benzin istasyonlarında akaryakıt satışı durduruldu, yalnızca kamu kurumlarına verilecek.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğu bildirildi.

Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki akaryakıt satışına ilişkin alınan karara yer verdi.

Bölgedeki benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğunu belirten Aksyonov, yakıtın yalnızca bölgedeki temel hizmetlerin sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu kamu kurumlarına verileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Rusya'nın Tver bölgesinde de dün akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA

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