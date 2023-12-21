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Kırkağaç çakal pideli paça yemeği coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika
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Kırkağaç çakal pideli paça yemeği coğrafi işaret tescili aldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin geleneksel yemeklerinden olan 'Kırkağaç çakal pideli paça' yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte yemek, ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu.

Kırkağaç çakal pideli paça yemeği coğrafi işaret tescili aldı
21.12.2023 - 15:30,
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin geleneksel yemeklerinden "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kırkağaç Kaymakamlığının 2 yıl önce yaptığı tescil başvurusunun onaylanmasının ardından yemek, "Kırkağaç topalak yemeği" ve Kırkağaç kavununun ardından ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu.

Kaymakam Zafer Oktay, ilçenin bir ürününü daha coğrafi işaretle tescillemenin sevincini yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kırkağaç'ın çok zengin bir mutfak kültürü var ve bu geleneği uzun yıllar yaşatarak günümüze kadar getirmişler. Geleneklere oldukça bağlı olan Kırkağaç ilçemizde düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde sofraların olmazsa olmazı pideli paça yemeğimiz için yapılan başvuru olumlu olarak sonuçlandı."

Oktay, coğrafi işaret tescili sürecine katkı koyanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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