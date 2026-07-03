Kırkağaç'ta 1927 Uzman Erbaş Mezun Oldu - Son Dakika
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Kırkağaç'ta 1927 Uzman Erbaş Mezun Oldu

03.07.2026 12:14
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Kırkağaç'ta 1927 uzman erbaşın mezuniyet töreninde Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarı mesajları verildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde komando eğitimini tamamlayan 1927 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen "39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Kaymak, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu kursu dereceyle tamamlayan uzman erbaşlara başarı belgelerini takdim etti.

Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, mezun olan personelin 1804'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 91'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacağını söyledi.

Komandolardan hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına saygılı, disiplinli, görev bilinci yüksek ve kendisini sürekli geliştiren bireyler olmalarını beklediklerini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Türk Jandarması sadece suçla mücadele eden bir güvenlik teşkilatı değildir. Aynı zamanda devletimizin vatandaşına uzanan güven ve şefkat eli, ihtiyaç duyulduğunda sığınılan bir kurumdur. Görev yapacağınız her yerde disiplininiz, cesaretiniz, fedakarlığınız ve örnek davranışlarınızla Türk Jandarmasının itibarını daha da yükselteceğinize, milletimizin gönlündeki saygınlığını güçlendireceğinize ve Jandarma Genel Komutanlığının güvenilirliğine katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."

Konuşmanın ardından 6 aylık komando eğitimini başarıyla tamamlayan 1927 uzman erbaş, komando andı içti.

Komandoların silahlı hareketler, yakın dövüş ve dağcılık gösterileri sunduğu törende, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi de gerçekleştirildi.

Uğurlama duasının ardından tören geçişi yapıldı.

Programın sonunda uzman erbaşların aileleriyle buluşması ise duygusal anlara sahne oldu.

Törene, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta 1927 Uzman Erbaş Mezun Oldu - Son Dakika

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