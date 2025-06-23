Kırkağaç\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde önceki gün çıkan ve rüzgarın etkisiyle dün yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve Bostancı Mahallesi sınırlarına kadar ulaşan yangına ekipler karadan ve havadan müdahalede bulundu.

Yangın, yoğun çalışmalar sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın

Gelenbe Mahallesi yakınlarında 21 Haziran saat 18.17'de başlayan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale başlatılmış, dün sabah kontrol altına alınan yangın, öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamıştı.

Yangın nedeniyle dün kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.