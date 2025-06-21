EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.
Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA,
Son Dakika › Güncel › Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
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