Kırkkonaklar Mahallesi'nde Meydana Gelen İş Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırkkonaklar Mahallesi'nde, su yüklü kamyonun kontrolden çıkarak kayması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi Bademlidere'de sabah saatlerinde yokuş yukarı ilerleyen su yüklü kamyon zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak geriye doğru kaymaya başladı. Bölgede çalışan iki işçi yakındaki iş makinası ve jeneratörün sesi nedeniyle yaklaşan kamyonu fark edemedi. Kamyon ile bir başka araç arasına sıkışan işçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun üç araca çarptıktan sonra durduğu, araçtan atlayan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

ABB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dilenerek, "Hayatını kaybeden emekçiler ASKİ personeli değildir. Özel bir firmaya bağlı olarak çalışan işçilerdir. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ABB ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelimiz bugün resmi tatildedir. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.