Kırkkonaklar Mahallesi'nde Meydana Gelen İş Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 15:58  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırkkonaklar Mahallesi'nde, su yüklü kamyonun kontrolden çıkarak kayması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi Bademlidere'de sabah saatlerinde yokuş yukarı ilerleyen su yüklü kamyon zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak geriye doğru kaymaya başladı. Bölgede çalışan iki işçi yakındaki iş makinası ve jeneratörün sesi nedeniyle yaklaşan kamyonu fark edemedi. Kamyon ile bir başka araç arasına sıkışan işçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun üç araca çarptıktan sonra durduğu, araçtan atlayan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

ABB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dilenerek, "Hayatını kaybeden emekçiler ASKİ personeli değildir. Özel bir firmaya bağlı olarak çalışan işçilerdir. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ABB ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelimiz bugün resmi tatildedir. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:55:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.