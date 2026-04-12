Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı Coşkusu

12.04.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, dualar ve ayinlerle kutlandı.

KIRKLAR KİLİSESİ'NDE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Mardin Artuklu ilçesinde tarihi 1'inci Cadde'deki Kırklar Kilisesi'ne sabah erken saatlerde gelen Süryaniler, çocukları ile girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen yönetti. Özmen, konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı, mum yakılıp dileklerde bulunuldu. Kilise çıkışında da Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi. Ayin sonrası kilise avlusunda, kent protokolünün de katılımıyla bayramlaşma gerçekleştirildi. Programa Vali Tuncay Akkoyun da katıldı.

'BU GÜNLER, KARDEŞLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLUYOR'

Mardin'in birlikte yaşamın en güzel şehri olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Bizler çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda farklı etnik yapıda, farklı inançta, farklı düşüncede insanlar bir arada yaşamış, huzur içerisinde yaşamış, kardeşçe yaşamış. Kardeşlik hukukunun nasıl olması gerektiğini yaşayarak göstermiş. Bizler Mardin'de farklı inançtaki kardeşlerimizle birlikte yılın birçok vaktinde bir aradayız. Sağ olsunlar. Sayın Metropolitimiz ve diğer vakıf temsilcileri ramazan ayında iftar sofralarımıza misafir oldular, beraber iftar açtık. Ramazan Bayramı'nda beraberdik, bayram sevincini beraber yaşadık. Bugün Paskalya Bayramı, yine bu bayram sevincini beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu günler, bu müstesna günler; bizim birliğimizin beraber kardeşliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesine çok önemli vesileler olacaktır. ve Sayın Metropolitimizin de ifade ettiği coğrafya ile ilgili gerçekten sınırımızın ötesine baktığımız zaman ne kadar büyük acıların, sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Ümit ediyoruz bir an evvel Filistin ve Gazze başta olmak üzere savaşların son bulması, acıların son bulması, gözyaşının, kanın son bulması temennimiz ve duamızdır. Değerli metropolitimizin şahsında tüm Hıristiyan kardeşlerimizin Paskalya Bayramını tebrik ediyorum. Hep böyle birlik, beraberlik içerisinde bir araya gelmek kısmet olur bizlere inşallah" dedi.

'SAVAŞLARIN DURMASI İÇİN DUA ETTİK'

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Özmen ise "Filistin'de, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da en son cereyan savaşlar, tabii ki bizim ülkemizin dirayeti sayesinde, büyük ölçüde sanırım teskin edilme şansına sahip. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Aklıyla, beyniyle birikimiyle yüzyıllardır oynamış olduğu Orta Doğu'da ve dünyada olduğu bu misyonu çok ama çok değerlidir. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki süreçlerde ülkemizin dirayeti sayesinde bu savaşların ve nahoş görüntülerin bertaraf edilmesine vesile olur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerimiz bu anlamda gerçekten muazzam enerji sarf etmektedirler. Bu anlamda İsa Mesih'in Diriliş Bayramı, savaşların durmasına, huzurun yerleşmesine ve egemen kılınmasına vesile olsun. Bunun için dua ettik. Sayın Valim sağ olun, var olun. Bu özel günümüzde her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, bırakmadınız. Bu da dediğim gibi Mardin ruhudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Akkoyun ile Metropolit Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve İl Müftüsü Enver Türkmen, yumurta tokuşturdu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Paskalya, Mardin, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:31:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.