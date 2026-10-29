Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler, Lüleburgaz'da öğrencilere ilişki eğitimi verdi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından Lüleburgaz Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında düzenlenen "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitimde, sağlıklı ilişkilerin esasları, karşılıklı saygı ve güvenli ilişki kurmanın önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.