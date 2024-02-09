Kırklareli Barosu, avukatın bıçakla tehdit edilmesini protesto etti - Son Dakika
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Kırklareli Barosu, avukatın bıçakla tehdit edilmesini protesto etti

Kırklareli Barosu, avukatın bıçakla tehdit edilmesini protesto etti

Kırklareli Barosu avukatları, avukat Emrecan Güven'in bıçakla tehdit edilmesi olayını protesto etmek amacıyla Adliye binası önünde bir araya geldi. Avukat Zübeyde Nisan Oskay Öden, basın açıklamasında şiddeti kınadıklarını ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Avukat Emrecan Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis tarafından yakalanmıştır.

09.02.2024 15:03
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Kırklareli'nde bir avukatın bıçakla tehdit edilmesine ilişkin protesto gösterisi düzenlendi.

Kırklareli Barosu avukatları dün avukat Emrecan Güven'in bıçakla tehdit edilmesi olayı üzerine Adliye binası önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Zübeyde Nisan Oskay Öden, avukatların şiddet olayları nedeniyle endişe içinde olduklarını söyledi.

Şiddeti kınadıklarını ifade eden Öden, dün akşam yaşanan olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Öden, şiddete maruz kalmak istemediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün de kızgınız ve kırgınız, ama ısrarla haykırmaya devam edeceğiz. Bizler avukatız. Artık yalnızca mesleğimizi icra ettiğimiz için şiddete maruz kalmak ve öldürülmek istemiyoruz. Bizler aldığımız davaların tarafı değiliz ve gelinen noktada şiddeti kınayan açıklamalar yerine, faillerin en ağır şekilde cezalandırıldığını, şiddetin engellenmesi için gerekli önlemlerin derhal alındığını görmek ve duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle yaşanan elim olay neticesinde meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."

Avukat Emrecan Güven, dün akşam Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis ekiplerince yakalamıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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