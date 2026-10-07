Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Başhekim Yardımcısı Tosunoğlu'nu ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ayhan Tosunoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tosunoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Bulut, sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bulut, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Tosunoğlu'na acil şifalar dileyerek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tosunoğlu da, Bulut'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.