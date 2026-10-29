Kırklareli Belediye Başkanı Bulut\'u emniyet müdürü, başsavcı ve müftü ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'u emniyet müdürü, başsavcı ve müftü ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kentteki çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğini değerlendirdi, konuklarına teşekkür etti.
Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, şehirde yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Bulut, nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla Emniyet Müdürü Çakır, Başsavcı Vekili Saçlı ve Müftü Işıldar'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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