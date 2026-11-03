Kırklareli Belediye Meclisi, Adem Sevim başkanlığında gündem maddelerini karara bağladı - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Meclisi, Adem Sevim başkanlığında gündem maddelerini karara bağladı

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Kırklareli Belediye Meclisi, Adem Sevim başkanlığında gündem maddelerini karara bağladı
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Kırklareli Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında gündem maddelerini Başkan Vekili Adem Sevim başkanlığında görüşüp karara bağladı. Sevim, alınan kararların kente ve hemşerilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli Belediye Meclisi kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkan Vekili Adem Sevim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sevim, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kent için önemli kararlar aldıklarını belirterek, "Meclisimizde görüşerek karara bağladığımız maddelerin Kırklareli'mize ve hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

Altınöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalarda işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Altınöz, Yeşilay yönetimi ve gönüllülerine görevlerinde başarı diledi.

Kırtıl da toplum sağlığının korunması ile gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak tutulmasına yönelik il genelinde yürütülen faaliyetleri anlattı.

Kaynak: AA
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