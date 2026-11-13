Kırklareli Belediyesi 2027 bütçesini 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Belediyesi 2027 bütçesini 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediyesi 2027 bütçesini 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak onayladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli Belediyesi Meclisinde 2027 yılı bütçesi 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Derya Bulut, bütçenin hayırlı olmasını dileyip personele teşekkür etti.

Kırklareli Belediyesi 2027 yılı bütçesi 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci birleşiminde 2027 yılı performans programına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda 2027 yılı bütçesi 5 milyar 155 milyon 373 bin olarak belirlendi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bulut, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'ne en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bulut, tüm personele teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

Bulut daha sonra altyapı çalışmalarının durumu ve diğer projelere ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kaynak: AA
Kırklareli BelediyesiYerel YönetimDerya BulutBelediyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediyesi 2027 bütçesini 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android