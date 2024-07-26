Kırklareli Belediyesi Gençlere Sinema Bileti Hediye Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesi Gençlere Sinema Bileti Hediye Ediyor

Kırklareli Belediyesi, 'Gençlere her ay bir sinema bileti' projesi kapsamında sinema işletmecisi Burhan Yıldırım ile protokol imzaladı. Protokol gereği, gençlere her ay sinema bileti hediye edilecek. Belediye Başkanı Derya Bulut, sinemanın ayrı bir kültür odağı olduğunu belirterek, Kırklareli'nde bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Kırklareli'de amatör balıkçılar da denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimlerde bulundu. Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

26.07.2024 09:17
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Kırklareli Belediyesince "Gençlere her ay bir sinema bileti" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ile sinema işletmecisi Burhan Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, gençlere her ay sinema bileti hediye edilecek.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, sinemanın ayrı bir kültür odağı olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Bulut, sinema işletmecisi Yıldırım'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Balıkçılar denetlendi

Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.

Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Belediyesi Gençlere Sinema Bileti Hediye Ediyor - Son Dakika

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