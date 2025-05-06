Kırklareli Belediyesi Mücadele Raporu - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesi Mücadele Raporu

Kırklareli Belediyesi, vergi borcunu kapatmak için dükkanları hazineye devretmeyi tartıştı.

06.05.2025 16:56
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Kırklareli Belediyesi Meclisi mayıs ayı birinci birleşimi yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki 20 dükkanın, belediyenin ve belediyeye ait şirketlerin vergi dairesine olan borcuna karşılık mülkiyetini hazineye devredilmesi konusu görüşüldü.

Bulut, konuşmasında, belediyenin 30 milyon lira vergi borcunun olduğunu söyledi.

Belediyenin ekonomik durumunu da herkesin bildiğini ifade eden Bulut, vergi borcunun kapanması karşılığında 20 dükkanın önce hazineye, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Vergi borcunun Avrupa Birliği projelerinde belediyenin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini dile getiren Bulut, "Biz Avrupa Birliği projelerinden ne kadar hibe alırsak, kentimiz için belediyemiz için çok iyi olur. Bu sebeple de şuanda hazırda 1 milyon avroluk iki projemiz hazır. Bunu hayata geçirebilmek için de vergi borçlarımızın kapanması gerekiyor." diye konuştu.

Söz konusu gündem maddesi oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA

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