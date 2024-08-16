Kırklareli'de 300 Çil Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Kırklareli'de 300 Çil Keklik Doğaya Salındı

Kırklareli\'de 300 Çil Keklik Doğaya Salındı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çil kekliklerin neslinin arttırılması amacıyla 300 keklik doğaya salındı.

16.08.2024 11:50
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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 çil kekliği doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çil kekliklerin arttırılması eylem planı kapsamında doğaya kekliklerin salınması çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Çil kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğu aktarılan açıklamada, kekliklerin Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'ndan alındığı belirtildi.

Açıklamada, kekliklerin kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köylerinden salındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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