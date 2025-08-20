Kırklareli'de Alt Yapı Vurgusu: Seçim Kaygısı Yok

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Alt yapıya girdiğim zaman herkes diyor ki 'seçimi kaybedersin' şimdi ne yapacağız seçimi kaybetmeye göre mi oynayacağız, yoksa göz boyamamı yapacağız, hepsini attık bir kenara kaybedersek kaybederiz hiç umurumuz değil." dedi.

Bulut, belediye meclis salonunda düzenlediği "Asrın Projesi" tanıtım toplantısında, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapısına ilişkin projenin ve yaklaşık maliyetine yönelik yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Alt yapı projesinin yaklaşık maliyetinin 4.6 milyar lira olduğunu ifade eden Bulut, bir kent için alt yapının çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Dün yaşanan yağışın ardından kentte birçok noktada su birikintisi oluştuğunu anımsatan Bulut, o görüntülerin Kırklareli'ne yakışmadığını kaydetti.

Alt yapının öneminin ne kadar anlatılsa da yaşanmadığı sürece anlaşılmadığını vurgulayan Bulut, "Dün yağış oldu yarım saatte 34 kilogram yağış düştü. Bakınca çok ciddi bir yağış ama ne olursa olsun biz il olarak alt yapısal anlamda buna hazırlıklı olsak, yani alt yapımız olsa dünkü görüntülerle karşılaşmayacaktık." diye konuştu.

Alt yapının çok uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Bulut, bütün şehrin çalışmalar sona erene kadar çeşitli sıkıntılar yaşayabileceğine dikkat çekti.

İşin siyasi boyutunun kendilerini olumsuz etkileyebileceğini de dile getiren Bulut şöyle devam etti:

"İşin siyasi boyutu var, yani seçim diye birşey var, siyaseten şirin gözükmek var, siyaseten yol haritası çizmek var. Yarınları düşünmek, seçimi düşünmek ona göre süreci kurgulamak var. Ona göre kurgulamaya kalktığımız zaman hep duvara tosluyorum ilin gerçek ihtiyaçlarını gerçekleştirmek noktasında. Alt yapıya girdiğim zaman herkes diyor ki 'seçimi kaybedersin' şimdi ne yapacağız seçimi kaybetmeye göre mi oynayacağız, yoksa göz boyamamı yapacağız, hepsini attık bir kenara kaybedersek kaybederiz hiç umurumuz değil. Hakikaten hiç umurumuzda değil, yeter ki Kırklareli kazansın. Çünkü şunu açık yüreklilikle net bir şekilde söylüyorum biz bu iradeyi bu dönemde ortaya koymazsak bir daha hiç kimse bu iradeyi ortaya koyamaz. Konulamadığını da gördünüz bugüne kadar. Dünkü o yağmurda ortaya çıkan görüntüler, o iradenin ortaya konulamamasının sebebidir. Kaynaklar doğru zamanda doğru yönetilirse herşey ortaya çıkabiliyor."

Projenin eylül ayı meclis toplantısında gündemde yer alacağını aktaran Bulut, mecliste onaylanması halinde çalışmaların en kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi.

Bulut, daha sonra alt yapı projesine ilişkin teknik bilgiler verdi.