Kırklareli'de Alt Yapı Vurgusu: Seçim Kaygısı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'de Alt Yapı Vurgusu: Seçim Kaygısı Yok

20.08.2025 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Derya Bulut, alt yapının önemini vurgulayarak, siyasi kaygılardan uzak projeye odaklandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Alt yapıya girdiğim zaman herkes diyor ki 'seçimi kaybedersin' şimdi ne yapacağız seçimi kaybetmeye göre mi oynayacağız, yoksa göz boyamamı yapacağız, hepsini attık bir kenara kaybedersek kaybederiz hiç umurumuz değil." dedi.

Bulut, belediye meclis salonunda düzenlediği "Asrın Projesi" tanıtım toplantısında, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapısına ilişkin projenin ve yaklaşık maliyetine yönelik yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Alt yapı projesinin yaklaşık maliyetinin 4.6 milyar lira olduğunu ifade eden Bulut, bir kent için alt yapının çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Dün yaşanan yağışın ardından kentte birçok noktada su birikintisi oluştuğunu anımsatan Bulut, o görüntülerin Kırklareli'ne yakışmadığını kaydetti.

Alt yapının öneminin ne kadar anlatılsa da yaşanmadığı sürece anlaşılmadığını vurgulayan Bulut, "Dün yağış oldu yarım saatte 34 kilogram yağış düştü. Bakınca çok ciddi bir yağış ama ne olursa olsun biz il olarak alt yapısal anlamda buna hazırlıklı olsak, yani alt yapımız olsa dünkü görüntülerle karşılaşmayacaktık." diye konuştu.

Alt yapının çok uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Bulut, bütün şehrin çalışmalar sona erene kadar çeşitli sıkıntılar yaşayabileceğine dikkat çekti.

İşin siyasi boyutunun kendilerini olumsuz etkileyebileceğini de dile getiren Bulut şöyle devam etti:

"İşin siyasi boyutu var, yani seçim diye birşey var, siyaseten şirin gözükmek var, siyaseten yol haritası çizmek var. Yarınları düşünmek, seçimi düşünmek ona göre süreci kurgulamak var. Ona göre kurgulamaya kalktığımız zaman hep duvara tosluyorum ilin gerçek ihtiyaçlarını gerçekleştirmek noktasında. Alt yapıya girdiğim zaman herkes diyor ki 'seçimi kaybedersin' şimdi ne yapacağız seçimi kaybetmeye göre mi oynayacağız, yoksa göz boyamamı yapacağız, hepsini attık bir kenara kaybedersek kaybederiz hiç umurumuz değil. Hakikaten hiç umurumuzda değil, yeter ki Kırklareli kazansın. Çünkü şunu açık yüreklilikle net bir şekilde söylüyorum biz bu iradeyi bu dönemde ortaya koymazsak bir daha hiç kimse bu iradeyi ortaya koyamaz. Konulamadığını da gördünüz bugüne kadar. Dünkü o yağmurda ortaya çıkan görüntüler, o iradenin ortaya konulamamasının sebebidir. Kaynaklar doğru zamanda doğru yönetilirse herşey ortaya çıkabiliyor."

Projenin eylül ayı meclis toplantısında gündemde yer alacağını aktaran Bulut, mecliste onaylanması halinde çalışmaların en kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi.

Bulut, daha sonra alt yapı projesine ilişkin teknik bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Derya Bulut, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Alt Yapı Vurgusu: Seçim Kaygısı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:39:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Alt Yapı Vurgusu: Seçim Kaygısı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.