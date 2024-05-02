Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı, KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı, KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

Kırklareli\'nde aranan şüpheli yakalandı, KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı zamanda KADES ve HAYDİ uygulamaları da tanıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheliyi Pınarhisar ilçesinde gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, Jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş kontrollerinde 300 kişiye KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verildi.

02.05.2024 10:07
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan A.D'nin yakalaması için çalışma başlattı.

Şüpheli Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HAYDİ ve KADES uygulamaları tanıtıldı

Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar ilçesinin Yenice köy yolunda oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kontrollerde 300 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı, KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı - Son Dakika

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