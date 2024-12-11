Kırklareli'de Bedensel Engelliler İçin Halter Kursu - Son Dakika
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Kırklareli'de Bedensel Engelliler İçin Halter Kursu

Engelliler, halter kursu sayesinde kaslarını güçlendirip yaşam kalitelerini artırıyor.

11.12.2024 11:46
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Kırklareli'nde halter kursuna katılan bedensel engelli bireyler, kaslarını güçlendirerek günlük hayatta işlerini kolaylaştırıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla "Engelsiz Spor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında bedensel engellilere yönelik halter kurs açıldı.

Halter antrenörü Ayşegül Sekmen koordinesinde açılan kursa 5'i tekerlekli sandalye ile 7 engelli katılıyor.

Haftanın üç günü antrenman yapan engellilerin bazıları tekerlekli sandalyede bazıları ise ayakta tüm zorluklara rağmen ağırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Bedensel engelli Erkan Kanatlı, AA muhabirine, spora başladıktan sonra yaşam kalitesinin arttığını söyledi.

Sağlıklı insanlar gibi her sporu yapamadıklarını belirten Kanatlı, sporun sosyal ve psikolojik yönden kendilerine katkı sağladığını ifade etti.

Kanatlı, hedeflerinin yarışmalara katılıp dereceler elde etmek olduğunu vurguladı.

130 kilogram ağırlık kaldırmayı hedeflediğini anlatan Kanatlı, "Yarışmalara katılmak istiyoruz hatta birkaç arkadaşla aramızda rekabet var. Bir hafta bir arkadaşım, bir hafta ben daha fazla ağırlık kaldırıyoruz." dedi.

"Engellerimizi tamamen unutuyoruz"

Bedensel engelli Cansu Çoban da sporun sosyalleşmesi ve kaslarının gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Sporun günlük yaşamını kolaylaştığını vurgulayan Çoban, kaslarının güçlenmesiyle tekerlekli sandalyesine daha rahat inip bindiğini anlattı.

Kursta ilk günlerinin çok zor geçtiğini bildiren Çoban, "5 kiloluk bir su şişesini bile kaldıramazken şimdi 65 kilogram kaldırıyorum. 80 kilogram kaldırmaya başladığımda yarışmalara katılmaya hak kazanacağım. Çok az kaldı. İnşallah hedefim 80 kilogram sonrasında şampiyonluk. Bu kurs bize çok iyi geldi. Engellerimizi tamamen unutuyoruz." diye konuştu.

"Onlarla geçirdiğim her vakit çok kaliteli"

Gençlik ve Spor Müdürlüğü halter antrenörü Ayşegül Sekmen ise engelli sporcuların hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra uluslararası başarılar da elde etmek istediklerini söyledi.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve hayata kazandırılmasının önemli olduğunu aktaran Sekmen, engellilerin spor yaparak enerjilerinin arttığını belirtti.

Bireylerin sporla kaslarının da güçlendiğine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Daha önce fizik tedaviye giden arkadaşlarımız 2'şer kiloluk dambılı (ağırlık) zor kaldırırken şu an 35, 50 kilogram dambılı kaldırıyor. Kendilerini daha rahat bir yerden bir yere kaldırıp atabiliyorlar. Bir sonraki hedefimiz, Türkiye şampiyonasına gidip orada ne derecede olduğumuza bakıp kendimizi daha da iyi bir yere taşımak. Onlar sayesinde daha çok maneviyatım güçlendi ve onlarla geçirdiğim her vakit çok kaliteli."

Tüm engelli bireyleri kursa davet eden Sekmen, sporun tüm bireylere katkı sağladığını sözlerin ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Bedensel Engelliler İçin Halter Kursu - Son Dakika

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