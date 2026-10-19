Kırklareli'de berber ve kuaför odası başkanlığını 126 oyla Karakahya kazandı - Son Dakika
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Kırklareli'de berber ve kuaför odası başkanlığını 126 oyla Karakahya kazandı

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Kırklareli\'de berber ve kuaför odası başkanlığını 126 oyla Karakahya kazandı
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Kırklareli'deki berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri odasının başkanlığını Kurtuluş Karakahya kazandı. 265 üyenin oy kullandığı, dört listenin yarıştığı seçimde Karakahya'nın beyaz listesi 126 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.

Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Kurtuluş Karakahya seçildi.

Dört listenin yarıştığı seçimde 265 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 6'sı geçersiz sayıldı.

Seçim sonucunda Kurtuluş Karakahya'nın beyaz listesi 126 oy aldı.

Diğer adaylardan Yasin Koldan'ın mavi listesi 67, Hamit Yeşilfidan'ın sarı listesi 57, Çiğdem Karagöz Perese'nin kırmızı listesi ise 9 oy aldı.

Sonuçların ardından Karakahya, başkanlık görevine seçildi.

Kurtuluş Karakahya başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Akıncı, Emine Ünlü, Hasan Çolakoğlu, Yasemin Keskin, Serkan Kapısız ve Tülay Namlı yer aldı.

Kaynak: AA
KırklareliEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de berber ve kuaför odası başkanlığını 126 oyla Karakahya kazandı - Son Dakika
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