Kırklareli'de Çocuklara Dijital Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Kırklareli'de Çocuklara Dijital Farkındalık Eğitimi

Kırklareli\'de Çocuklara Dijital Farkındalık Eğitimi
18.07.2026 10:08
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Yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara siber zorbalık ve güvenli internet konularında eğitim verildi.

Kırklareli'nde Ekrandan Hayata Projesi kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik dijital farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Kırklareli Şubesi görevlileri proje kapsamında, Sungurbey ve Ulu camilerindeki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Kurslarda çocuklarla bir araya gelen uzman ekipler tarafından, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital mahremiyet ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi.

Eğitimlerle, çocukların dijital ortamlardaki risklere karşı bilinçlendirilmesi ve teknolojiyi daha güvenli ile sağlıklı kullanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Çocuklara Dijital Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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