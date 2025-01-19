Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Dronla Trafik Denetimi - Son Dakika
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