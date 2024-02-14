Kırklareli'de işten çıkarılan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'de işten çıkarılan zanlı tutuklandı

Kırklareli\'de işten çıkarılan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının, bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiği belirlendi.

14.02.2024 14:21
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Kırklareli'nde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zincirlikuyu Caddesi'nde 11 Şubat Pazar günü Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binasını akşam saatlerinde yanıcı maddeyle ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen Ü.T'nin, buradaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olaydan iki saat sonra yakalanan zanlının işten çıkarılmasından kaynaklı bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiğinin belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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