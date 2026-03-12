Kırklareli'de İstiklal Marşı Töreni - Son Dakika
Kırklareli'de İstiklal Marşı Töreni

12.03.2026 12:48
Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın kabulü için tören düzenlendi, ödüller verildi.

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesince Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdür Yardımcısı Ayfer Karakuş programda konuşma yaptı.

Törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın kabul ediliş sürecini anlatan video gösterimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve Kırklareli Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
