Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Tuncer, Ticaret Borsasındaki programda kadınların çok güçlü olduğunu söyledi.
Kadının gücünü her gördüğünde mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncer, "Kadınlar şimdi çok şanslı bir dönemde. Çünkü devletimiz kadın istihdamını, kadın girişimcilere çok güzel destekler veriyor. Bu desteklerle tüm kadınlarımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.
Kadın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın da kurul çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.
Uzman doktor Hülya Ağca ile diyetisyen Nevin Sırcan Kavakdere köyünde kahvehanede vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.
Ağca, sağlıklı beslenmenin insan yaşamını kolaylaştırdığını söyledi.
Sağlıklı beslenmenin yanı sıra su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ağca, sportif faaliyetlerinde önemine değindi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler ile bir göçmen kaçakçısı da yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Manisa takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yunusemre Belediyespor hükmen galip gelirken, Manisa 1965 SK da Asarlıkspor'u yendi.
Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
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