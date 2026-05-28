Kırklareli'de Kurban Kesimi Denetimleri Devam Ediyor

28.05.2026 13:32
Kırklareli'nde, kurban kesim yerlerinde hijyen denetimleri sürerken, öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Kırklareli'nde kurban kesim yerlerinde denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve kesim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla kent genelindeki kesim noktalarında incelemelerde bulunuyor.

Denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve genel sağlık şartları kontrol edildi.

Nesiller Buluşuyor" projesi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında, öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, öğrenciler huzurevi sakinleriyle sohbet ederek etti.

Bayramlaşma programı düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum personeliyle bir araya geldi.

İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personelle bayramlaşan Özbaş, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirten Özbaş, tüm personele aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

