Kırklareli'de Peynir Mayalama Etkinliği
22.05.2026 15:57
Öğrenciler, Türk Mutfağı Haftası'nda coğrafi işaretli peynir yapımını öğrendi.

Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler coğrafi işaretli peynir yapımını öğrendi.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla bir restoranda "peynir mayalama" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bölgenin tescilli lezzeti olan Kırklareli beyaz peynirinin yapım aşamalarını, gastronomi uzmanı Asuman Kerkez ve Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) tekniker olarak görevli Bube Demir gözetiminde peynir mayalama işlemlerini öğrendi.

KLÜ Gıda AR-GE İnovasyon Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Bube Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Çocuklara peynir üretiminin tüm safhalarını uygulamalı olarak anlattıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Türk Mutfağı Haftası kapsamında, çocuklarımızın peynire karşı olan ön yargılarını kırmak için üretim aşamalarını anlattık. Hem bölgemizin coğrafi işaretli peynirini tanıttık hem de tattırdık.

Ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına tüm süreci birlikte tecrübe ettik. Üniversitemiz bünyesinde zaten peynir ustası yetiştirmek üzere teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bu kez çocukların da bu sürece tanık olmasını, peynirle daha yakından haşır neşir olmalarını istedik."

Ardından öğrencilere kente özgü hardaliye ikram edildi.

Etkinlik, Can Tutuğ ve Tolga Şişko'nun caz dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

