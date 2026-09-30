Kırklareli'de polis, yaklaşık 3 bin 500 üniversite öğrencisini bilgilendirdi - Son Dakika
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Kırklareli'de polis, yaklaşık 3 bin 500 üniversite öğrencisini bilgilendirdi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine bilgilendirme standı açtı. Yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye barınma, iletişim kanalları ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatıldı; broşür ve hediye dağıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Güvenlik şubesi ekiplerince Kırklareli Üniversitesi Kampüsünde bilgilendirme standı kuruldu.

"El Ele Güvenli Geleceğe" mottosuyla gerçekleştirilen faaliyette yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye, kentin sosyal ve kültürel yapısı, barınma imkanları, olası sorunlar karşısında başvurabilecekleri iletişim kanalları ile terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve korunma yolları anlatıldı.

Sorumluluk alanlarına ilişkin öğrencileri yüz yüze bilgilendiren polis ekipleri, gençlere broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA
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