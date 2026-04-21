Kırklareli'de Sağanak Uyarısı

Kırklareli Valiliği, kent genelinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, ani sel, su baskını, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.