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Kırklareli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi. Operasyonda, Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, heykel gibi birçok tarihi eser bulundu. Ayrıca, evde 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulundu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi
20.01.2024 - 15:35,
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KIRKLARELİ'de, polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, bir evde tarihi eserler bulunduğu ve kaçakçılığının yapıldığını belirledi. Ekiplerin, evdeki aramasında Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, tarihi kitaplar, heykel olmak üzere 8 bin 568 obje ele geçirildi. 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulunan evde, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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