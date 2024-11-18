Kırklareli'de Üretici Bilgilendirme Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'de Üretici Bilgilendirme Ziyareti

Kırklareli\'de Üretici Bilgilendirme Ziyareti

Başsavcı Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'ı ziyaret etti, üreticilere destek bilgisi verildi.

18.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Eroğlu'na bilgi verdi.

Tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Ilık, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Eroğlu da sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini ve her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli'nde üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve personel, merkeze bağlı köyleri ziyaret edip üreticileri bilgilendirdi.

Karadağ, Dolhan köyünde düzenlenen faaliyette, üreticilerin Bakanlık desteklerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını söyledi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Karadağ, kentteki üretimin artması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Sivil Toplum, Başsavcı, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Üretici Bilgilendirme Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Üretici Bilgilendirme Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.