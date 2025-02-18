Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonunda Yanan Sobaya Müdahale

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KIRKLARELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda polisi fark eden 2 şüpheli, ellerindeki uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Polis, yanan sobanın içine eline sokarak uyuşturucuyu çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. ve O.B.'nin evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Durumu fark eden bir polis, elini yanan sobanın içine sokarak uyuşturucuyu çıkardı. Evde sobadan çıkarılan uyuşturucuda olmak üzere 63,56 gram bonzai, uyuşturucu paketlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 2 paket peçete kağıt, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 TL ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,