Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yanan Sobaya Müdahale - Son Dakika
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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yanan Sobaya Müdahale

Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonunda Yanan Sobaya Müdahale

Kırklareli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, şüpheliler uyuşturucuyu yakmak için yanan sobaya attı. Polis, hızlı bir müdahaleyle uyuşturucuyu sobadan çıkardı. Operasyonda 63,56 gram bonzai ve 5 bin 355 TL ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2025 13:02  Güncelleme: 13:05
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KIRKLARELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda polisi fark eden 2 şüpheli, ellerindeki uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Polis, yanan sobanın içine eline sokarak uyuşturucuyu çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. ve O.B.'nin evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Durumu fark eden bir polis, elini yanan sobanın içine sokarak uyuşturucuyu çıkardı. Evde sobadan çıkarılan uyuşturucuda olmak üzere 63,56 gram bonzai, uyuşturucu paketlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 2 paket peçete kağıt, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 TL ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yanan Sobaya Müdahale - Son Dakika

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