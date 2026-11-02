Kırklareli Değirmencik'teki çiftlikte yangın çıktı, 210 buzağı telef oldu - Son Dakika
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Kırklareli Değirmencik'teki çiftlikte yangın çıktı, 210 buzağı telef oldu

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Kırklareli'nin Değirmencik köyündeki bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü; 210 buzağı telef oldu ve çıkış nedeninin saptanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.

Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 210 buzağı telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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