Kırklareli Demirköy\'de balıkçılık denetiminde av yasağı ve boy limiti kontrol edildi

Kırklareli Demirköy'de balıkçılık denetiminde av yasağı ve boy limiti kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde su ürünleri denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli avlanma standartlarını, av yasağına uyumu ve balık boy ile tür limitlerini kontrol etti; denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, avlanma standartları, av yasaklarına uyum, balık boy ve tür limitleri denetlendi.
Açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA
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