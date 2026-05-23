Kırklareli Festivali\'nde Bulgar Dansları

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, komşu ülke Bulgaristan'dan gelen halk dansları toplulukları gösterilerini sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince Sabahattin Ali Sokağı'nda gerçekleştirilen gösteriler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, Bulgaristan'ın "Karnobat Folklor Grubu" ile "Lazur Çocuk Folklor Topluluğu" birbirinden renkli performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, aynı coğrafyanın rüzgarını taşıyan ezgilerin, yüzyıllardır birbirine komşu olmuş halkların ortak hafızasını bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Çocukların neşesinin, gençlerin coşkusunun ve halk danslarının taşıdığı kadim ruhun, festivalin kültürler arasında kurduğu gönül köprüsünü daha da güçlendirdiğini ifade eden Bulut, "Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm sanatçılarımıza, folklor ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırklareli'mizin barışın, kültürün ve dostluğun buluşma noktası olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.