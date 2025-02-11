Kırklareli Huzur ve Güven İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Huzur ve Güven İçin Mücadele Ediyor

Kırklareli Huzur ve Güven İçin Mücadele Ediyor

Vali Turan, Kırklareli'nin güvenliğini sağlamak için suç örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini duyurdu.

11.02.2025 12:46
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli'nin en huzurlu ve güvenli bir kenti olması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçlerinin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Kırklareli'nin yaşam standardı yüksek, ekonomisi güçlü, mutlu, sağlıklı ve toplumsal refahı önde gelen şehirler arasında yer aldığını ifade eden Turan, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile ilgili mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük mücadele verdiğini dile getiren Turan, "Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı ocak ayı içerinde PKK/KCK'ya yönelik ilimizde bir operasyon yapıldı ve 1 kişi gözaltına alındı. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 4 operasyon oldu ve bu operasyonlar sonucunda 13 adli kontrol, 18 gözaltı ve 1 tutuklama yapılmıştır. Organize suçlar kapsamında 2 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucunda 1 adli kontrol, 9 gözaltı ve 6 tutuklama yapılmıştır." diye konuştu.

Düzensiz göçe yönelik yoğun bir mücadele verildiğini anlatan Turan, ekiplerin gece gündüz denetimlerde bulunduğunu kaydetti.

Kentte 642 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin geçici koruma altında olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda 9 şahıs tutuklanmış, 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 2 bin 407 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 134 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürdüğümüz toplam 107 operasyonda, esrar, metamfetamin, skunk, eroin, kokain, bonzai gibi narkotik maddelerden toplamda 3 kilogram ve 519 çeşitli madde ele geçirilmiştir.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 8 adli kontrol, 38 gözaltı ve 16 tutuklama yapılmıştır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve diğer suçlarla ilgili ise 96 olayda 5 adli konrol, 94 gözaltı ve 6 tutuklama yapılmıştır. Kırklareli'nin ülkemizin en huzurlu ve güvenli bir kenti olması için gayretlerimiz devam etmektedir."

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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