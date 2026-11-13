Kırklareli Huzurevi'nde 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde sakinler egzersiz yaptı

Kırklareli Huzurevi'nde 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde sakinler egzersiz yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Huzurevi'nin bahçesinde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 'Hareketli Yaşam, Sağlıklı Gelecek' mottosuyla 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenlendi. Huzurevi sakinleri uzmanlar eşliğinde egzersiz yaparak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.
Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda "Hareketli Yaşam, Sağlıklı Gelecek" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.
Huzurevi sakinleri, uzmanlar eşliğinde çeşitli egzersiz ve spor faaliyetlerinde bulundu.
Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yaşar Yoldaş, Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Emin Alıcılar da yer aldı.
Kaynak: AA
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