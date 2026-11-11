Kırklareli İl Genel Meclisi taşkın risklerine ilişkin komisyon raporunu kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi taşkın risklerine ilişkin komisyon raporunu kabul etti

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Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları kapsamındaki sekizinci birleşimde taşkın risklerine ilişkin gündem maddesini görüştü. Başkan Hakan Geriş yönetimindeki birleşimde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sekizinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, iklim değişikliğine bağlı taşkın riskleri kapsamında köy içi dere geçişleri, köprü ve menfezlerin drenaj kapasitelerinin araştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA
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