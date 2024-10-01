Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

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Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Eylül ayı birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Geriş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni alınacak kararların kente hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak'a atanan Birol Ekici'ye yeni görev yerinde başarı dileyen Geriş, Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan'a da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.