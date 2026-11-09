Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli\'ye su sondajı ve depo projesini onayladı

Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimini Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan birleşimde, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünün içme suyu altyapısına ilişkin teklif görüşüldü.

Mevcut içme suyu deposunun şahıs parselinde kalması ve köy imar alanının genişlemesi sebebiyle yeni inşa edilen bazı evlere su ulaştırılamaması üzerine hazırlanan madde görüşüldü.

Toplantıda, Vize'nin Evrenli köyüne içme suyu amaçlı yeni bir sondaj kuyusu açılması ve gömme depo yapılması işinin etüt, proje ve yatırım programına alınmasını içeren teklif, İdareden geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşim, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.