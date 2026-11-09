Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli'ye su sondajı ve depo projesini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli'ye su sondajı ve depo projesini onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli\'ye su sondajı ve depo projesini onayladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli köyüne içme suyu için yeni sondaj kuyusu ve gömme depo teklifini oy birliğiyle kabul etti. Mevcut deponun şahıs parselinde kalması ve imar alanının genişlemesi nedeniyle yeni evlere su ulaştırılamıyordu.

Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimini Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan birleşimde, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünün içme suyu altyapısına ilişkin teklif görüşüldü.

Mevcut içme suyu deposunun şahıs parselinde kalması ve köy imar alanının genişlemesi sebebiyle yeni inşa edilen bazı evlere su ulaştırılamaması üzerine hazırlanan madde görüşüldü.

Toplantıda, Vize'nin Evrenli köyüne içme suyu amaçlı yeni bir sondaj kuyusu açılması ve gömme depo yapılması işinin etüt, proje ve yatırım programına alınmasını içeren teklif, İdareden geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşim, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
KırklareliPolitikaGüncelVizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:13:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize Evrenli'ye su sondajı ve depo projesini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android