Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Demirköy'deki okullarda inceleme yaptı - Son Dakika
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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Demirköy'deki okullarda inceleme yaptı

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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Demirköy\'deki okullarda inceleme yaptı
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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Demirköy'deki okulları ziyaret ederek fiziki koşulları inceledi. Altınöz, öğretmenlerin isteklerini dinleyip öğrencilerle bir araya geldi; eğitim niteliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Demirköy'de okulları ziyaret etti.

Altınöz, Demirköy İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek okulların fiziki koşullarını inceledi.

Yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Altınöz, derslikler ile eğitim ortamlarını gezdi.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Altınöz, öğrencilerle de bir araya geldi.

Gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek için eğitim kurumlarını denetlediğini ifade eden Altınöz, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim alması için nitelikli ortamlara önem verdiklerini söyledi.

Okullarda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Altınöz, "Eğitim niteliğini artırmak, öğrencilerimize daha modern ve güvenli öğrenme ortamları sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özveriyle görev yapan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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