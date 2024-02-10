Kırklareli Jandarması Öğrencilere Güvenli Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarması Öğrencilere Güvenli Trafik Eğitimi Verdi

Kırklareli Jandarması Öğrencilere Güvenli Trafik Eğitimi Verdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Evrenli İlkokulu'nda öğrencilere güvenli trafik eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, trafik kuralları, işaret levhaları, görme ve görülme, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri ve bisiklet kullanımı gibi konularda bilgi aktardı.

10.02.2024 15:09
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Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere "Güvenli trafik eğitimi" verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik jandarması ekipleri, Vize ilçesine bağlı Evrenli İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Jandarması Öğrencilere Güvenli Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika


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