Kırklareli Karahamza köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.