Kırklareli Lüleburgaz'da 8 katlı apartmanın çatı katındaki yangında hasar oluştu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Lüleburgaz 8 Kasım Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, apartmandan kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle çatı katında hasar oluştu.