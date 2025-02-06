Kırklareli Meclisi'nde Akaryakıt Tartışması - Son Dakika
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Kırklareli Meclisi'nde Akaryakıt Tartışması

Kırklareli İl Genel Meclisi'nde çöp kamyonunun akaryakıt ihtiyacı tartışıldı. Tepkiler yükseldi.

06.02.2025 16:49
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Kırklareli İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları sürüyor.

Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vize ilçesine bağlı köylerde çöp toplayan aracın akaryakıt ihtiyacının İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına yönelik talep görüşüldü.

Bazı meclis üyeleri söz konusu talebe yönelik tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanı Volkan Ertan, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin geçen yıl kasım ayında tamamlandığını belirterek, bütçe görüşmeleri sırasında akaryakıt giderine ilişkin bir talebin yapılmadığını söyledi.

Söz konusu birliğe ait çöp toplama kamyonunun akaryakıt giderinin karşılanmasının doğru olmayacağını savunan Ertan, "Tabi ki İl Özel İdaresinin sınırları içinde kalan bütün köyler bizim köylerimizdir. Hizmet göreceğiz, çöplerini toplayacağız, vatandaşları mağdur etmeyeceğiz. Ancak bütçe görüşmeleri sırasında gelmeyen bir talep, daha sonra İl Özel İdaresinin sırtına yük olarak bırakılıyor. O birlikte istihdam edilen 3 personel var. Bunlar bütçe görüşmelerimiz sırasında gider kalemlerini çıkarırken bunu neden eklemedi." diye tepki gösterdi.

Meclis üyesi Alev Bayrak Özkan da İl Özel İdaresi tarafından akaryakıt ihtiyacının karşılanmasının diğer köylerin hak kaybına yol açacağını dile getirdi.

Söz konusu gündem maddesinin görüş birliğinin sağlanamaması nedeniyle 5. birleşimde görüşülmesine karar verildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Meclisi'nde Akaryakıt Tartışması - Son Dakika

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