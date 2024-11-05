Kırklareli Meclisi\'nde İşten Çıkarma İddiası

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Kırklareli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında toplandı.

Belediyede gerçekleşen toplantıda Bulut, CHP Grup Başkan Vekili Serhat Şişmanoğlu'nun bazı personelin işten çıkarılacağı iddialarının doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, çalışmakta direnen, işlerini yapmayan bazı personelin işten çıkarılabileceğini söyledi.

Seçimin ardından seçim öncesi yoğun personel alımının yapıldığını öğrendiklerini dile getiren Bulut, işe başlayan hiçbir personeli suçlamadıklarını, kabahat aramadıklarını kaydetti.

Bulut, Kırklareli'ne hizmet etme isteği bulunmayan hiç bir personelin belediyede yeri olmadığına vurgu yaptı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.