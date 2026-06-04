Kırklareli Meclisi\'nde Önemli Gelişmeler

Kırklareli İl Genel Meclisinin haziran ayı toplantıları dördüncü birleşim ile devam etti.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen dördüncü birleşimde son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin genişleme çalışmalarına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile 73 hektarlık ilave alan için yer seçim kararı alındı.

Karar kapsamında ilave alandan bölgenin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üsküpdere ve Kızılcıkdere köylerinden altyapı hatlarının çekilmesi talebi Altyapı Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ayrıca suça sürüklenen çocuklar ile hükümlü ve tutuklu çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Birim Uzmanı Vedat Balta da meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.