Kırklareli Meclisi'nde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Meclisi'nde Önemli Gelişmeler

Kırklareli Meclisi\'nde Önemli Gelişmeler
04.06.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, OSB genişlemesi ve çocukların topluma kazandırılmasına dair çalışmaları görüştü.

Kırklareli İl Genel Meclisinin haziran ayı toplantıları dördüncü birleşim ile devam etti.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen dördüncü birleşimde son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin genişleme çalışmalarına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile 73 hektarlık ilave alan için yer seçim kararı alındı.

Karar kapsamında ilave alandan bölgenin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üsküpdere ve Kızılcıkdere köylerinden altyapı hatlarının çekilmesi talebi Altyapı Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ayrıca suça sürüklenen çocuklar ile hükümlü ve tutuklu çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Birim Uzmanı Vedat Balta da meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Kırklareli, Politika, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Meclisi'nde Önemli Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:25:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Meclisi'nde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.