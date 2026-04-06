Kırklareli Meclisi'nden Asfalt Onarımına Yeni Araç

06.04.2026 15:57
Kırklareli İl Genel Meclisi, asfalt bakım için yeni yama robotu alımını onayladı.

Kırklareli İl Genel Meclisi, asfalt bakım ve onarımları için araç alımı ile kamyonun yama robotuna dönüşümünü onayladı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında, İl Genel Meclisi nisan ayı dördüncü birleşimi yapıldı.

Toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı.

Meclis toplantısında, İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmak üzere makine parkında yer alan damperli kamyonun asfalt tamir ve bakım aracı yama robotuna dönüştürülmesi için tadilatının yapılması ile yeni bir yama robotuna sahip damperli kamyon alımı görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, konuşmasında, asfalt üretim tesisi ve yeni araçlar ile köy yollarında daha hızlı bakım ve onarımların yapılabileceğini söyledi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

